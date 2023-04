Lukaku all' attacco | La storia si ripete E spunta un video dei cori razzisti

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Romeluha rotto il silenzio con un post social ringraziando tutti per la solidarietà ma ponendo l'accento in maniera forte sul tema razzismo. Sui socialilcon alcuni insulti razziali: "Scimmia del..."

...rivolti verso Romeluhanno indignato tutti, centravanti belga compreso che ha affidato ai social il suo malcontento per un episodio non certo isolato. Tanti i commenti di solidarietà'ex ...... Leonardo Bonucci Nel parapiglia generale , generato da Cuadrado,e Handanovic al termine di ... è sempre presente come uomo simbolo'interno e'esterno dello spogliatoio bianconero. ...Le reazioni'indomani della partita: di Juventus - Inter si sta parlando quasi esclusivamente Tante le reazioni social, in particolare in merito agli epiteti razzisti nei confronti di Romelual momento ...

Gli insulti razzisti della curva bianconera rivolti verso Romelu Lukaku hanno indignato tutti, centravanti belga compreso che ha affidato ai social il suo malcontento per un episodio non certo isolato ...Kylian Mbappé si schiera al fianco di Lukaku dopo i vergognosi cori razzisti ricevuti all'Allianz Stadium dall'attaccante dell'Inter. "Siamo nel 2023 e ci sono sempre gli stessi problemi. Ma non ve lo ...