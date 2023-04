Luis Enrique tornerà al Bernabeu da allenatore del Chelsea? È possibile (Marca) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Luis Enrique aveva già dichiarato in questi giorni di voler allenare in Premier League e in queste ore sta per riuscirci: è infatti a Londra da stamattina, a colloquio con il Chelsea. Secondo il quotidiano inglese The Independent, avrebbe scavalcato la concorrenza di Nagelsmann. Ma non solo, ora c’è l’ipotesi concreta che si possa già sedere in panchina per la sfida dei quarti di finale di Champions League al Bernabeu, che così diventerebbe ancora più accesa. Lo conferma il quotidiano spagnolo Marca: “L’opzione di sedere in panchina al Santiago Bernabéu con lo stemma del Chelsea è più di una semplice ipotesi. Tutto dipende dall’incontro con Todd Boehly , presidente del club e con un’idea di calcio molto precisa”. L’ex ct della Spagna ha un rapporto “particolare” con l’ambiente blancos, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023)aveva già dichiarato in questi giorni di voler allenare in Premier League e in queste ore sta per riuscirci: è infatti a Londra da stamattina, a colloquio con il. Secondo il quotidiano inglese The Independent, avrebbe scavalcato la concorrenza di Nagelsmann. Ma non solo, ora c’è l’ipotesi concreta che si possa già sedere in panchina per la sfida dei quarti di finale di Champions League al, che così diventerebbe ancora più accesa. Lo conferma il quotidiano spagnolo: “L’opzione di sedere in panchina al Santiago Bernabéu con lo stemma delè più di una semplice ipotesi. Tutto dipende dall’incontro con Todd Boehly , presidente del club e con un’idea di calcio molto precisa”. L’ex ct della Spagna ha un rapporto “particolare” con l’ambiente blancos, ...

