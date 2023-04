Luis Enrique è a Londra: lo spagnolo verso la panchina del Chelsea (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Chelsea è alla ricerca del terzo allenatore della sua stagione e avrebbe deciso di puntare tutto su Luis Enrique. La stagione dei Bluees non può essere considerata all’altezza, la regina del mercato non è riuscita a confermare le prospettive della vigilia. In Premier League la situazione è delicatata e sembra già compromessa, in Champions sarà chiamato dal doppio incontro contro il Real Madrid. Dopo l’esonero di Potter, i Blues si sono subito messi alla ricerca di un allenatore per completare al meglio la stagione e programmare il futuro. La trattativa con Nagelsmann non sembra andata in porto, il giovane tecnico tedesco non accetta di subentrare a stagione in corso. Foto di Friedemann Vogel / AnsaI contatti con Luis Enrique Il nome in pole per guidare il Chelsea è quello di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilè alla ricerca del terzo allenatore della sua stagione e avrebbe deciso di puntare tutto su. La stagione dei Bluees non può essere considerata all’altezza, la regina del mercato non è riuscita a confermare le prospettive della vigilia. In Premier League la situazione è delicatata e sembra già compromessa, in Champions sarà chiamato dal doppio incontro contro il Real Madrid. Dopo l’esonero di Potter, i Blues si sono subito messi alla ricerca di un allenatore per completare al meglio la stagione e programmare il futuro. La trattativa con Nagelsmann non sembra andata in porto, il giovane tecnico tedesco non accetta di subentrare a stagione in corso. Foto di Friedemann Vogel / AnsaI contatti conIl nome in pole per guidare ilè quello di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Luis Enrique ha donato 30mila €, tutto il ricavato delle dirette Twitch tenute durante il mondiale, in beneficenza… - CalcioWeb : #LuisEnrique verso la panchina del #Chelsea: l'allenatore spagnolo è atterrato a Londra - LorenzoLezzi2 : @tchski_ @lucacerchione 'Se guardi la partita non vedi morten hjulmand se guardi morten hjulmand vedi la partita'cir Luis Enrique - TheBoyCoconut : @Inter @UEFA Dite a Marotta di contattare immediatamente a Luis Enrique - filippomricci : Luis Enrique a Londra per vedere il Chelsea. E al Real Madrid… - La Gazzetta dello Sport -