Luis Enrique a Londra a colloquio col Chelsea (The Independent) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Luis Enrique, è a Londra da questa mattina. Secondo una parte della stampa inglese infatti, la mente che ha guidato la nazionale spagnola e il Barcellona potrebbe essere il prossimo allenatore del Chelsea, diventando così la prima scelta rispetto al discusso Nagelsmann. I giornali negli ultimi giorni avevano discusso di come fosser cinque i nomi per il futuro della panchina Blues. Il problema per l’allenatore tedesco era quello di avere ancora un accordo con il Bayern Monaco, mentre il club tedesco premeva per liberarsi dell’allenatore il prima possibile. Il Chelsea, tuttavia, non vuole lasciare il club nelle mani del provvisorio Bruno Saltor, l’allenatore che ha temporaneamente preso il posto di Graham Potter. Ora, l’Independent ha pubblicato un articolo che fa chiarezza sulle nuove ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023), è ada questa mattina. Secondo una parte della stampa inglese infatti, la mente che ha guidato la nazionale spagnola e il Barcellona potrebbe essere il prossimo allenatore del, diventando così la prima scelta rispetto al discusso Nagelsmann. I giornali negli ultimi giorni avevano discusso di come fosser cinque i nomi per il futuro della panchina Blues. Il problema per l’allenatore tedesco era quello di avere ancora un accordo con il Bayern Monaco, mentre il club tedesco premeva per liberarsi dell’allenatore il prima possibile. Il, tuttavia, non vuole lasciare il club nelle mani del provvisorio Bruno Saltor, l’allenatore che ha temporaneamente preso il posto di Graham Potter. Ora, l’ha pubblicato un articolo che fa chiarezza sulle nuove ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Luis Enrique ha donato 30mila €, tutto il ricavato delle dirette Twitch tenute durante il mondiale, in beneficenza… - napolista : #LuisEnrique a Londra a colloquio col #Chelsea (The Independent) Il quotidiano scrive che l'allenatore spagnolo av… - ildumba : Luis Enrique al Chelsea e marcullo non lo sa Che goduria - DIRETTADCM : #Chelsea, in settimana nuovi contatti con #Nagelsmann: #LuisEnrique resta sullo sfondo ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Chelsea, il favorito per la panchina è Luis Enrique -