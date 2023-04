L’Ue non ha imparato la lezione: perché il gas russo potrebbe tornare (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sembra che l’Europa non voglia proprio imparare la lezione. Dopo le gravi carenze di gas dovute alle sanzioni, allo stop tedesco di Nord Stream 2 ed il sabotaggio dello scorso settembre, Gazprom potrebbe riutilizzare in futuro il gasdotto per pompare gas nel nostro continente. Una vera e propria beffa, che andrebbe a spergiurare la miriade di sanzioni che Bruxelles ha adottato in questi mesi contro la Federazione. Gli assicuratori tedeschi, Allianz e Munich Re, hanno infatti rinnovato la polizza di Nord Stream 1, coprendo i danni causati dal sabotaggio (circa mezzo miliardo di euro) ed i problemi che hanno comportato numerose interruzioni nel corso delle attività. Nord Stream è stato per un decennio la via principale per le forniture europee, con una capacità di trasporto pari a 55 miliardi di metri cubi di gas. Al momento, però, rimane inattivo. La ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sembra che l’Europa non voglia proprio imparare la. Dopo le gravi carenze di gas dovute alle sanzioni, allo stop tedesco di Nord Stream 2 ed il sabotaggio dello scorso settembre, Gazpromriutilizzare in futuro il gasdotto per pompare gas nel nostro continente. Una vera e propria beffa, che andrebbe a spergiurare la miriade di sanzioni che Bruxelles ha adottato in questi mesi contro la Federazione. Gli assicuratori tedeschi, Allianz e Munich Re, hanno infatti rinnovato la polizza di Nord Stream 1, coprendo i danni causati dal sabotaggio (circa mezzo miliardo di euro) ed i problemi che hanno comportato numerose interruzioni nel corso delle attività. Nord Stream è stato per un decennio la via principale per le forniture europee, con una capacità di trasporto pari a 55 miliardi di metri cubi di gas. Al momento, però, rimane inattivo. La ...

