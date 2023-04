Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni, trama, cast e quando inizia (Di mercoledì 5 aprile 2023) La fortunata fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi 2 partirà su Canale 5 il prossimo mercoledì 12 aprile 2023 e vede ancora come protagonisti principali Anna Valle e Giuseppe Zeno. La nuova serie televisiva sarà composta da 6 puntate e 12 episodi in tutto, vede la ballerina Emma Conti ancora alla ricerca della figlia che aveva sempre creduto fosse morta alla nascita. Da qui riparte tutto, con i protagonisti che stanno per sposarsi, ma tutto viene sconvolto dal ritrovamento della ragazza, Alice che creerà uno sconvolgimento nelle dinamiche quotidiane e le loro vite saranno travolte da un vero uragano. quando e come seguire Luce dei tuoi occhi 2? Luce dei tuoi occhi 2 andrà su Canale 5 il 12 aprile 2023 alle ore 21:30 ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 aprile 2023) La fortunata fiction di Canale 5dei2 partirà su Canale 5 il prossimo mercoledì 12 aprile 2023 e vede ancora come protagonisti principali Anna Valle e Giuseppe Zeno. La nuova serie televisiva sarà composta da 6 puntate e 12 episodi in tutto, vede la ballerina Emma Conti ancora alla ricerca della figlia che aveva sempre creduto fosse morta alla nascita. Da qui riparte tutto, con i protagonisti che stanno per sposarsi, ma tutto viene sconvolto dal ritrovamento della ragazza, Alice che creerà uno sconvolgimento nelle dinamiche quotidiane e le loro vite saranno travolte da un vero uragano.e come seguiredei2?dei2 andrà su Canale 5 il 12 aprile 2023 alle ore 21:30 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Come ho detto stamattina: questa è la lapide sulla tomba E complimenti alla nuova dirigenza che doveva portare la… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: “Dio non nasconde ai nostri occhi le ferite che gli hanno trapassato il corpo e l’anima. Le mostra… - Giorgiolaporta : Finalmente una buona notizia: dimezzano i costi delle #bollette. Perché quando le bollette salgono è colpa della… - puleunmin : LUCE DEI MIEI OCCHI - sfelishi : @jvncloud come stai luce dei miei occhi -