Lucchese-Entella (giovedì 06 aprile 2023 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tre giornate alla fine del torneo e con la vittoria sul Pontedera nell’ultimo turno l’Entella ha compiuto l’aggancio in vetta alla Reggiana. Sarà un testa a testa per la vittoria del campionato, che ricorda molto quello del 2019, anno dell’ultima promozione dei liguri in serie B. L’avversario è la Lucchese di mister Maraia, ex Pontedera e che tra alti e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tre giornate alla fine del torneo e con la vittoria sul Pontedera nell’ultimo turno l’ha compiuto l’aggancio in vetta alla Reggiana. Sarà un testa a testa per la vittoria del campionato, che ricorda molto quello del 2019, anno dell’ultima promozione dei liguri in serie B. L’avversario è ladi mister Maraia, ex Pontedera e che tra alti e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiTv : Entella da…paura ma provaci ancora Lucchese - Ftbnews24 : #Lucchese-Virtus Entella, il pronostico: sfida che vale i play-off, si consiglia il 2 fisso, stuzzica l’opzione GOL… - radioaldebaran : Lucchese-Virtus Entella, aperta la prevendita per i biglietti del settore ospiti - #Calcio #Chiavari -… - genovatoday : Entella, verso la Lucchese: è emergenza difesa - FrancescoPioppi : Ovviamente giovedì ci sarà Lucchese-Entella e non Entella-Lucchese come ho erroneamente scritto ???? Sorry Ormai sono fuso anche io -