Lotta all’abusivismo nel settore extralberghiero | siamo all’anno zero Occorre un tavolo permanente

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Abbiamo partecipato alla Commissione Polizia Municipale e Legalità del Comune di Napoli che aveva come oggetto l’analisi dell’abusivismo nel. Per prima cosa sentiamo di dover ringraziare Iris Savastano, consigliere del Comune di Napoli, perché è sempre in prima linea sui problemi e sulle priorità del turismo nella nostra città. Abbiamo apprezzato il suo intervento che conferma la sua determinazione, visione strategica e soprattutto competenza in materia. Fondamentale la sua sollecitazione all’assessore De Iesu sulla necessità di cominciare ad affrontare con metodo queste priorità e non solo attraverso annunci e intendimenti. Ecco che quindi non posche condividere la proposta di Iris Savastano sulla necessità di attivare un...