L’orsacchiotto (Di mercoledì 5 aprile 2023) I libri di Georges Simenon, si sa, bisognerebbe leggerli tutti d’un fiato, sia che si tratti della serie del commissario Maigret, sia di quei libri che lui chiamava i “romanzi duri... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 aprile 2023) I libri di Georges Simenon, si sa, bisognerebbe leggerli tutti d’un fiato, sia che si tratti della serie del commissario Maigret, sia di quei libri che lui chiamava i “romanzi duri... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardofavato : RT @Ilsuperbo89: 'Quello integrale spesso è preferibile'. Io vado a pensare io al pane etc e invece cos'è? Lo SPOGLIARELLO! ?? Troppo concen… - Teta85223232 : @differita Tranquilla, se io che sono notoriamente imbranata, sono stata capace di avere due alani (70kg),ce la puo… - MaiteSardinas : RT @sunshinee90001: avete tanto parlato delle poche dinamiche portate da giaele e poi avete dato la vittoria ad una che per sei mesi ha sol… - Ilsuperbo89 : 'Quello integrale spesso è preferibile'. Io vado a pensare io al pane etc e invece cos'è? Lo SPOGLIARELLO! ?? Troppo… - cclatwe : @Cartabiancarai3 @RaiTre @sbonaccini @AMorelliMilano @ilaria_damico @PSenaldi @MSattanino @AnnalisaChirico… -