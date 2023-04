L’Olimpia Milano si è fermata ad un passo dal miracolo in Eurolega (Di mercoledì 5 aprile 2023) La stagione delL’Olimpia Milano fin qui di sicuro non ha mancato di intrattenere tutti i tifosi e non solo. Certo, il pubblico di fede biancorossa avrebbe decisamente preferito ben altri esiti sia in Eurolega che in Coppa Italia. Tuttavia, indietro non si può tornare e l’unica speranza è dunque riposta sul campionato, ultimo binario per poter salvare la stagione. Perché sotto tanti punti di vista questa poteva essere un’annata storica e invece si è tramutata in un mezzo incubo. Poi il mezzo miracolo e le nuove speranze, spezzate solo dall’Anadolu Efes. Ripercorriamo dunque il cammino delL’Olimpia Milano in Eurolega. Olimpia Milano, miracolo solo sfiorato Olimpia Milano (Photo credits: Olimpia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) La stagione delfin qui di sicuro non ha mancato di intrattenere tutti i tifosi e non solo. Certo, il pubblico di fede biancorossa avrebbe decisamente preferito ben altri esiti sia inche in Coppa Italia. Tuttavia, indietro non si può tornare e l’unica speranza è dunque riposta sul campionato, ultimo binario per poter salvare la stagione. Perché sotto tanti punti di vista questa poteva essere un’annata storica e invece si è tramutata in un mezzo incubo. Poi il mezzoe le nuove speranze, spezzate solo dall’Anadolu Efes. Ripercorriamo dunque il cammino delin. Olimpiasolo sfiorato Olimpia(Photo credits: Olimpia ...

