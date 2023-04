Lo Stato sarà più moderno Parla Zangrillo | come cambia la Pa

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Da una nuova scuola per la Pubblica amministrazione agli obiettivi della digitalizzazione e del ricambio generazionale: sono gli argomenti affrontati dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo, in un colloquio con Il Tempo. Ministro, una nuova scuola per la Pubblica amministrazione nel simbolico territorio de L'Aquila,nasce e con quali obiettivi? «L'Aquila è un territorio straordinario, lacerato da ferite profonde, che ha sempre saputo rialzarsi con dignità e forza. La Scuola nazionale di alta formazione è un simbolo di capacità, merito ed eccellenza che forma e prepara la classe dirigente a guidare la complessa macchina amministrativa. Da qui la scelta dell'Aquilaterritorio evocativo per la sua nuova sede, un segnale di ripartenza e di presenza dello, di attenzione e vicinanza ...