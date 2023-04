"Lo Stato non lo fa". Reddito addio, la Roccella seppellisce i grillini (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Il Reddito di cittadinanza è oggetto di un intervento di riforma in chiave di maggiore equità per le famiglie" e "la misura che lo sostituirà sarà disegnata con un'attenzione particolare al carico familiare, come abbiamo già fatto per il potenziamento dell'assegno unico e per i recenti interventi sulle bollette". Lo ha detto la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, nel corso di un'audizione nelle Commissioni Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali della Camera.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) "Ildi cittadinanza è oggetto di un intervento di riforma in chiave di maggiore equità per le famiglie" e "la misura che lo sostituirà sarà disegnata con un'attenzione particolare al carico familiare, come abbiamo già fatto per il potenziamento dell'assegno unico e per i recenti interventi sulle bollette". Lo ha detto la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia, nel corso di un'audizione nelle Commissioni Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali della Camera.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

