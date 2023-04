‘Lo sport può sconfiggere il bullismo’: l’Anfi Fiamme Gialle e le scuole al convegno di Castelporziano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ostia – Si è anticipata la ‘Giornata internazionale dello sport per lo Sviluppo e la Pace’ al Centro sportivo delle Fiamme Gialle di Castelporziano. E lo si è fatto grazie al Convengo organizzato dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Roma – Castelporziano. Questa mattina era gremita di studenti e di docenti la Sala Tito della casa delle Fiamme Gialle a pochi passi da Ostia. Insieme alle autorità militari e scolastiche, ma anche con psicologi, forze dell’ordine e campioni delle Fiamme Gialle, si è discusso del delicato tema sociale del bullismo. Le caratteristiche di questa piaga sociale, le conseguenze e i rimedi. ‘Lo sport sconfigge il bullismo’. Un 5 aprile importante ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ostia – Si è anticipata la ‘Giornata internazionale delloper lo Sviluppo e la Pace’ al Centroivo delledi. E lo si è fatto grazie al Convengo organizzato dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Roma –. Questa mattina era gremita di studenti e di docenti la Sala Tito della casa dellea pochi passi da Ostia. Insieme alle autorità militari e scolastiche, ma anche con psicologi, forze dell’ordine e campioni delle, si è discusso del delicato tema sociale del bullismo. Le caratteristiche di questa piaga sociale, le conseguenze e i rimedi. ‘Losconfigge il. Un 5 aprile importante ...

