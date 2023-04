Lo spettacolo delle Frecce Tricolori sulla città di Napoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le Frecce Tricolori hanno dato spettacolo nel cielo di Napoli in occasione del giuramento del Corso Drago 6° dell'Accademia Aeronautica che si è tenuto, in via straordinaria, in Piazza del Plebiscito ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lehanno datonel cielo diin occasione del giuramento del Corso Drago 6° dell'Accademia Aeronautica che si è tenuto, in via straordinaria, in Piazza del Plebiscito ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Tra lo spettacolo di #CityLiverpool, e quello atteso per #NapoliMilan ci potrebbe essere una differenza profonda r… - spanina_ : @FRAXCHARLES Rido che tanto vogliono spettacolo e poi ci tolgono il “brivido” delle qualifiche montando gomme da non qualifica. - askanews_ita : Le Frecce Tricolori hanno dato spettacolo nel cielo di Napoli in occasione del giuramento del Corso Drago 6° dell'A… - calabrian19 : @Roberta7416 infatti ma questo governo non vuole dispiacere ai buonisti,ormai ha ceduto ed aumenteranno le tragedie… - giampdisan : @MarianoFroldi La cosa ironica è che ci percula proprio il paradigma di riferimento per Liberty Media: cioè è propr… -