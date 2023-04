(Di mercoledì 5 aprile 2023) "Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un attoe si chiama. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta". Così, 28enne,della segretaria del Pd, commenta con un post sui social le sueinsieme adiffuse dal settimanale Diva e Donna e poi riprese da gran parte della stampa.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Schlein, duro sfogo della fidanzata Paola Belloni: «Io vittima di outing, rivelare orientamento sessuale è scelta p… - ilriformista : Lo sfogo dopo la pubblicazione delle foto. 'Car? giornalist? comunicare a mezzo stampa l'intimità affettiva di una… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Lo sfogo di Paola Belloni, compagna di Elly Schlein: 'Ingiusto pubblicare foto rubate' - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Lo sfogo di Paola Belloni, compagna di Elly Schlein: 'Ingiusto pubblicare foto rubate' - infoitinterno : Schlein, duro sfogo della fidanzata Paola Belloni: «Io vittima di outing, rivelare orientamento sessuale è scelta p… -

Belloni, losui social contro le foto rubateBelloni ha rotto il silenzio. La compagna di Elly Schlein ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram sfogandosi contro le foto ...Per poi proseguire (Belloni usa lo schwa, la modalità di scrittura in cui non viene usato né il femminile né il maschile ndr): 'Car giornalist di Diva e Donna, comunicare a mezzo stampa l'...CosìBelloni, 28enne, compagna della segretaria del Pd Elly Schlein, commenta con un post sui social le sue foto insieme a Schlein diffuse dal settimanale Diva e Donna e poi riprese da gran ...

Lo sfogo di Paola Belloni, compagna di Elly Schlein: "Ingiusto outing con foto rubate" Sky Tg24

Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta“, si sfoga Belloni mettendo nel mirino il giornale ... della Sera aveva svelato il suo nome: “Si chiama Paola ed è ancora più ...Paola Belloni è la compagna di Elly Schlein ... non avesse deciso di condividere sul proprio profilo social pubblico, quindi visibile a tutti, uno sfogo stucchevole e pretestuoso in cui fa un ...