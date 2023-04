Lo scandalo sono i giovani che sporcano non quello che denunciano: una lotta impari (Di mercoledì 5 aprile 2023) Qualche anno fa, durante una delle troppo poche visite alla mia amata Genova, faccio il mio solito giro dei vicoli per emergere in Piazza De Ferrari, contornata da palazzi che sembrano Gotham, con al centro una fontana che sembra una coppa di champagne. L’acqua della fontana era rossa. Maledetti vandali! Ho pensato. Invece era stato il Comune, per celebrare il rosso dei mezzi dei pompieri. L’acqua si rinnova e se si usano coloranti appropriati non c’è alcun danno. Gli attivisti che cercano di attirare l’attenzione sui problemi ambientali hanno versato carbone attivo nella Fontana del Bernini, di fronte alla scalinata di Trinità dei Monti. Se n’è presto andata, come il rosso della fontana genovese. Alcuni notiziari, però, hanno parlato di vernice. Uno, alla fine del servizio, ha fatto passare le immagini della fontana vandalizzata dagli ultras del calcio. Non era chiarissimo che non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Qualche anno fa, durante una delle troppo poche visite alla mia amata Genova, faccio il mio solito giro dei vicoli per emergere in Piazza De Ferrari, contornata da palazzi che sembrano Gotham, con al centro una fontana che sembra una coppa di champagne. L’acqua della fontana era rossa. Maledetti vandali! Ho pensato. Invece era stato il Comune, per celebrare il rosso dei mezzi dei pompieri. L’acqua si rinnova e se si usano coloranti appropriati non c’è alcun danno. Gli attivisti che cercano di attirare l’attenzione sui problemi ambientali hanno versato carbone attivo nella Fontana del Bernini, di fronte alla scalinata di Trinità dei Monti. Se n’è presto andata, come il rosso della fontana genovese. Alcuni notiziari, però, hanno parlato di vernice. Uno, alla fine del servizio, ha fatto passare le immagini della fontana vandalizzata dagli ultras del calcio. Non era chiarissimo che non si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Leggo i reati commessi e di cui i PM hanno acquisito le prove, controllo il dettato dei regolamenti del calcio e de… - ZZiliani : Fare passare #Sarri e i giocatori della rosa 2019-20 e 2020-21 per bambinoni incapaci di intendere e volere è grott… - CampariNilla : RT @GiovanniPaglia: Secondo Forbes sono 64 i miliardari italiani, con un patrimonio totale di 215 miliardi, 20 in più dello scorso anno. Un… - misiagentiles : RT @GiovanniPaglia: Secondo Forbes sono 64 i miliardari italiani, con un patrimonio totale di 215 miliardi, 20 in più dello scorso anno. Un… - Vicidominus : Nelle prime pagine del Tuttosport e della Gazzetta ci sono ben ZERO RIFERIMENTI AL RAZZISMO. Cos’è, un tabù? Una… -