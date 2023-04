Lo Monaco: "Sono per diritti e doveri..." (Di mercoledì 5 aprile 2023) A Marte Sport Live, Pietro Lo Monaco, direttore sportivo: "Il problema non è tanto il Maradona silente. Mi rammarico. Perché le gesta del Napoli hanno avuto un riverbero positivo anche sulla Napoli città. Mentre l'immagine data ultimamente, non fa altro che fungere da freno a questa crescita generale. E non riesco a comprendere perché debba essere così. C'è una normativa che parla chiaro. Che autorizza i rapporti con le tifoserie, attraverso una figura, in società, che tenga i rapporti con i gruppi organizzati. Secondo me il braccio di ferro non porta a nulla di buono. Si creano solo malintesi e problematiche continue. Personalmente, Sono per diritti e doveri. Da ambo le parti". A cura di Alessandro Cardito Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) A Marte Sport Live, Pietro Lo, direttore sportivo: "Il problema non è tanto il Maradona silente. Mi rammarico. Perché le gesta del Napoli hanno avuto un riverbero positivo anche sulla Napoli città. Mentre l'immagine data ultimamente, non fa altro che fungere da freno a questa crescita generale. E non riesco a comprendere perché debba essere così. C'è una normativa che parla chiaro. Che autorizza i rapporti con le tifoserie, attraverso una figura, in società, che tenga i rapporti con i gruppi organizzati. Secondo me il braccio di ferro non porta a nulla di buono. Si creano solo malintesi e problematiche continue. Personalmente,per. Da ambo le parti". A cura di Alessandro Cardito

