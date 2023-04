Lnd e Macron ancora insieme | rinnovata partnership fino al 2025

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) -e Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) hanno ufficializzato oggi a Roma nella sede della Lnd il rinnovo dellaal. L'accordo prevede la fornitura di tutto l'abbigliamento tecnico, accessori, divise gara materiale tecnico per la sede nazionale, I Comitati Regionali, le Delegazioni Provinciali, Dipartimento Beach Soccer, la Rappresentativa di Serie D (che prende parte alla Viareggio Cup), le Rappresentative Nazionali Lnd Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 e per tutti i team che partecipano alla Juniores Cup. Il rapporto instaurato prevede inoltre la fornitura di palloni da calcio (per un totale di circa 60mila) per campionati nazionali e regionali, maschili e femminili, nonché per le rappresentative nazionali e regionali. Presente nel servizio anche il calcio a 5 per ...