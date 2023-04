ll calcio piange Bobo Gori, l’uomo degli scudetti | Serie A (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-05 10:39:00 Lettori di Justcalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato.com: Il calcio piange Sergio Gori, detto Bobo. Classe 1946, si è spento nella notte alla Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era ricoverato da circa 15 giorni. E’ stato uno dei pochi calciatori italiani a vincere più scudetti in diverse squadre: 4, due con l’Inter, uno con il Cagliari ed uno con la Juventus. Un’annata d’oro per Bobo Gori è stata il 1970: dopo lo scudetto vinto viene convocato dall’Italia per i Mondiali in Messico. Debutta nei quarti di finale contro i padroni di casa, sconfitti 4-1. CARRIERA – Debutta giovanissimo con l’Inter di Herrera: colleziona dieci presenze, ma, ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-05 10:39:00 Lettori di Just.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia dimercato.com: IlSergio, detto. Classe 1946, si è spento nella notte alla Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era ricoverato da circa 15 giorni. E’ stato uno dei pochi calciatori italiani a vincere piùin diverse squadre: 4, due con l’Inter, uno con il Cagliari ed uno con la Juventus. Un’annata d’oro perè stata il 1970: dopo lo scudetto vinto viene convocato dall’Italia per i Mondiali in Messico. Debutta nei quarti di finale contro i padroni di casa, sconfitti 4-1. CARRIERA – Debutta giovanissimo con l’Inter di Herrera: colleziona dieci presenze, ma, ...

