LIVE – Roeselare-Modena: ritorno finale Cev Cup maschile 2023 volley in DIRETTA (Di mercoledì 5 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Knack Roeselare-Valsa Group Modena, finale di ritorno della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. La formazione belga, dopo il netto successo dell’andata, ha bisogno di due set per aggiudicarsi il titolo. I canarini di Andrea Giani però non si danno per vinti e tentano la rimonta in trasferta: devono vincere 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 5 aprile alla Tomabel Hall di Roeselare. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE di Roeselare-Modena della Cev Cup maschile ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Latestualedi Knack-Valsa Groupdidella Cev Cup2022/di. La formazione belga, dopo il netto successo dell’andata, ha bisogno di due set per aggiudicarsi il titolo. I canarini di Andrea Giani però non si danno per vinti e tentano la rimonta in trasferta: devono vincere 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 5 aprile alla Tomabel Hall di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedidella Cev Cup...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Modena-Knack Roeselare, CEV Cup 2023 in DIRETTA: va in scena la finale d’andata - - zazoomblog : LIVE – Modena-Roeselare: andata finale Cev Cup maschile 2023 volley in DIRETTA - #Modena-Roeselare: #andata #finale -