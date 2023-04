LIVE – Novara-Eczacibasi 2-1 (25-23, 25-19, 20-25, 14-21): andata semifinale Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA (Di mercoledì 5 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Igor Gorgonzola Novara-Eczacibasi Dynavit Istanbul, gara di andata delle semifinali di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Le zanzare di Stefano Lavarini, dopo aver superato Stoccarda ai quarti, scendono sul campo di casa per conquistare un successo e avvicinarsi così al passaggio del turno. La formazione turca, che ha eliminato Resovia, proverà a conquistare punti importanti in vista del ritorno in casa. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà in finale? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 5 aprile al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE della sfida ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Latestualedi Igor GorgonzolaDynavit Istanbul, gara didelle semifinali di Cev2022/di. Le zanzare di Stefano Lavarini, dopo aver superato Stoccarda ai quarti, scendono sul campo di casa per conquistare un successo e avvicinarsi così al passaggio del turno. La formazione turca, che ha eliminato Resovia, proverà a conquistare punti importanti in vista del ritorno in casa. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà in finale? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 5 aprile al Pala Igor Gorgonzola di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ?? LIVE Semifinale Andata CEV Champions League ?? Ora in campo Igor Gorgonzola Novara ed Eczacibasi Dynavit Istanbul… - Fantacalciok : Novara – Pergolettese 1-2: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Novara – Pergolettese: diretta live e risultato in tempo reale - rtl1025 : ?? 'La velocità sui lavori può anche aspettare. Il problema è che con questo #CodiceAppalti si possono affidare a ca… - CryAntonino : RT @emergency_live: A Novara esplosioni in un’azienda chimica: “Finestre chiuse, soprattutto a scuola” -