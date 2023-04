LIVE Knack Roeselare-Modena | Finale CEV Cup 2023 in DIRETTA | serve la rimonta in trasferta per il trofeo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per il ritorno delladi Cev Cup di volley maschile. Siamo giunti al momento della verità, questa sera si assegnerà il secondocontinentale per importanza e in campo vedremo una formazione italiana. Il match d’andata si è concluso con un secco 3-0 in favore delin casa di, questa sera i Canarini saranno costretti a una vera e propria impresa, la formula del torneo prevede infatti che per sollevare ili ragazzi di Giani dovranno vincere 3-0 o 3-1 e in caso ...