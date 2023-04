LIVE Knack Roeselare-Modena 8-12 | Finale CEV Cup 2023 in DIRETTA | i Canarini partono forte nel primo set!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-20 Risponde con la stessa moneta Rinaldi! 17-19 Mani-out di Tammearu, che riporta i suoi a -2. 16-19 In rete il servizio di Lagumdzija. 15-19 MAGIA DI BRUNO PER STANKOVIC! Break pesantissimo! 15-18 Risponde in pipe Ngapeth con un colpo pazzesco. 15-17 Pipe di Verhanneman. 14-17 Tammearu prova a forzare una palla difficile e schiacciamente in rete. 14-16 Rinaldi trova le mani del muro su una palla complessa. 14-15 Ace di Verhanneman. 13-15 Sette vincente di Fasteland. 12-15 MUROOO DI RINALDI SU KUKARTSEV! 12-14 Nuovo break dicon Sanguinetti! 12-13 Lagumdzija sblocca la situazione per i. 12-12 Kukartsev riporta i suoi in parità, tutto da rifare. 11-12 Muro ad uno di Verhanneman su Ngapeth. 10-12 Errore in attacco di Ngapeth, importante ...