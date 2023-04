LIVE Knack Roeselare-Modena 25-27 | Finale CEV Cup 2023 in DIRETTA | i Canarini provano l’allungo anche nel secondo parziale 8-11

Leggi su oasport

13-16 Errore in attacco di Sanguinetti. 12-16 Primo tempo di Coolman. 11-16 Parallela imprendibile di Lagumdzija. 11-15 Kukartsev sblocca la situazione per i suoi. 10-15 Errore in attacco di Tammearu! 10-14 ACEEEEE DI RINALDI! 10-13 Ennesimo primo tempo di Stankovic! 10-12 Errore di Bruno. 9-12 Tammearu trova le mani del muro di Stankovic. 8-12 TERZO ACEEEE DI LAGUMDZIJA! 8-11 ANCORAAAAAAAAA! Servizio vincente del turco! 14 punti per lui. 8-10 ACEEEEE DI LAGUMDZIJA! 8-9 In rete il servizio di Fasteland. 8-8 Errore al servizio di Sanguinetti. 7-8 Non passa il primo tempo di Fasteland! 7-7 Grandi altezze di Lagumdzija. 7-6 Percentuali in attacco folli per Kukartsev. 6-6 Primo tempo di Fasteland. 5-6 MURONE DI SANGUINETTI SU VERHANNEMAN! 5-5 Lagumdzija riporta il set in parità! 5-4 Diagonale stretta potente di ...