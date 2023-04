LIVE Knack Roeselare-Modena 0-4 | Finale CEV Cup 2023 in DIRETTA | rimonta commovente dei Canarini | quinto trofeo della storia per gli emiliani!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.43 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata! 22:42 Adesso spazio alla premiazione e ai festeggiamenti per unada applausi! 22:41 Di seguito un po’ di statistiche: 54 attacchi vincenti, 8 muri, 8 ace e 89 punti totali per, contro i 41 punti, 9 muri, 3 ace e 76 punti totali del. 22:40 Difficile pensare ad un MVP: Bruno ha tirato fuori una prestazione pazzesca nonostante un infortunio alla caviglia patito tre giorni fa, Rossini ha tenuto botta in ricezione nonostante un’operazione alla mano a cui si è dovuto sottoporre in settimana, Lagumdzija ha tirato fuori una prestazione senza senso con 25 punti (58% in attacco), Rinaldi ha ...