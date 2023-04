(Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Kukartsev a segno anche in attacco, Giani chiama subito time-out. 2-0 Ancora un muro di Kukartsev su Ngapeth. 1-0 Si riparte con un muro subito da Ngapeth. 21:40 Gran carattere diche, nonostante gli svariati problemi fisici, sta tirando fuori una prestazione pazzesca. Lagumdzija sugli scusi, prestazione pazzesca del turco, adesso serve un altro set per poi giocarsi tutto alset. 22-25 LA CHIUDE NGAPETH!!!!AD UN SET DALL’IMPRESA! 22-24 Mani-out di Verhanneman da posto quattro. 21-24 ERRORE DAI NOVE METRI DI COOLMAN! Ci sono 3 set-point per! 21-23 Time-out per. 21-23 Gran primo tempo di Coolman. 20-23 In rete il servizio di Rotty. 20-22 Muro di Coolman su Lagumdzija, break-point ...

LIVE Knack Roeselare-Modena 0-2, Finale CEV Cup 2023 in DIRETTA: Canarini ad un passo dal golden set! OA Sport

Alle 20:30 di oggi, mercoledì 5 aprile, il Knack Roeselare ospita Modena in occasione delle Finals di CEV Cup