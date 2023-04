LIVE Italia-USA, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: match cruciale per le speranze play-off degli azzurri (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:52 Il quartetto azzurro è composto da Mattia Giovanella, Sebastiano Arman, Amos Mosaner, Joel Retornaz (skip). L’Italia vuole continuare ad essere grande protagonista di questa rassegna iridata, per provare a difendere il meraviglioso bronzo ottenuto lo scorso anno dietro a Svezia e Canada. 19:50 Le prime 2 classificate voleranno DIRETTAmente in semifinale, mentre le squadre dalla terza alla sesta posizione si sfideranno nei quarti di finale. 19:47 Tredicesima sessione che si appresta ad iniziare sul ghiaccio canadese, la seconda di questo day-5 dei Mondiali di curling. azzurri che scendono in campo per l’ottava volta, con un bilancio di 4 vittorie e 3 sconfitte. Italia che attualmente occupa la sesta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:52 Il quartetto azzurro è composto da Mattia Giovanella, Sebastiano Arman, Amos Mosaner, Joel Retornaz (skip). L’vuole continuare ad essere grande protagonista di questa rassegna iridata, per provare a difendere il meraviglioso bronzo ottenuto lo scorso anno dietro a Svezia e Canada. 19:50 Le prime 2 classificate volerannomente in semifinale, mentre le squadre dalla terza alla sesta posizione si sfideranno nei quarti di finale. 19:47 Tredicesima sessione che si appresta ad iniziare sul ghiaccio canadese, la seconda di questo day-5 deidiche scendono in campo per l’ottava volta, con un bilancio di 4 vittorie e 3 sconfitte.che attualmente occupa la sesta ...

