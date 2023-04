LIVE Italia-USA, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: inizia un match fondamentale per il torneo degli azzurri! (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Plys toglie solo uno dei due sassi Italiani, entra ora in azione Retornaz. 20:12 Due stone azzurre a punto quando mancano 5 tiri, gli americani proveranno la doppia bocciata. 20:11 A metà del primo end punto azzurro sul blu in casa scoperto, vediamo gli americani cosa proveranno ad inventarsi. 20:10 inizia la sequenza di bocciate e contro bocciate, ora Arman piazza nuovamente la stone rossa a punto appena sopra la guardia Italiana. 20:08 Arman con una buona bocciata libera la casa da due punti americani e rimane all’interno con lo shooter. 20:05 Guardia centrale di Giovanella per iniziare il match, risponde Landsteiner entrando subito in casa con il sasso americano nascosto perfettamente dietro a quello azzurro. PRIMO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:13 Plys toglie solo uno dei due sassini, entra ora in azione Retornaz. 20:12 Due stone azzurre a punto quando mancano 5 tiri, gli americani proveranno la doppia bocciata. 20:11 A metà del primo end punto azzurro sul blu in casa scoperto, vediamo gli americani cosa proveranno ad inventarsi. 20:10la sequenza di bocciate e contro bocciate, ora Arman piazza nuovamente la stone rossa a punto appena sopra la guardiana. 20:08 Arman con una buona bocciata libera la casa da due punti americani e rimane all’interno con lo shooter. 20:05 Guardia centrale di Giovanella perre il, risponde Landsteiner entrando subito in casa con il sasso americano nascosto perfettamente dietro a quello azzurro. PRIMO ...

