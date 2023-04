LIVE Italia-USA 8-4, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: mano nulla nel sesto end, azzurri in controllo (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:49 Ancora perfetto Arman con la doppia bocciata, a metà end due pietre azzurre a punto in casa, senza nessuna guardia a difendere la casa. 21:47 Arman boccia la guardia americana, forte quella successiva di riposizionamento tentata da Hamilton. 21:45 Due sassi ai poli opposti della casa per l’Italia, gli Stati Uniti decidono di mettere il punto sotto la tee line e leggermente a destra della center line. 21:42 Ultima pietra che rimane a disposizione degli azzurri anche in questo secondo end della ripresa. Landsteiner con il primo sasso al limite della casa, Giovanella lo tocca e distribuisce le due stone in parti opposte al limite del blu. SETTIMO END 21:41 Italia-USA 8-4! mano nulla e si passa immediatamente al settimo end, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:49 Ancora perfetto Arman con la doppia bocciata, a metà end due pietre azzurre a punto in casa, senza nessuna guardia a difendere la casa. 21:47 Arman boccia la guardia americana, forte quella successiva di riposizionamento tentata da Hamilton. 21:45 Due sassi ai poli opposti della casa per l’, gli Stati Uniti decidono di mettere il punto sotto la tee line e leggermente a destra della center line. 21:42 Ultima pietra che rimane a disposizione deglianche in questo secondo end della ripresa. Landsteiner con il primo sasso al limite della casa, Giovanella lo tocca e distribuisce le due stone in parti opposte al limite del blu. SETTIMO END 21:41-USA 8-4!e si passa immediatamente al settimo end, ...

