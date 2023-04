LIVE Italia-USA 8-1 | Mondiali curling 2023 in DIRETTA | gli azzurri continuano a dominare e allungano prepotentemente

(Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:23 Shuster toglie la stonena rimasta a punto. Tre sassi americani in casa, vediamo Retornaz con l’ultimo tiro quanti ne riuscirà a togliere. 21:22 Non riesce neanche a Retornaz la bocciata, che elimina solo la guardia. Tutto aperto prima della casa, ricordiamo che l’ultimo tiro sarà nuovamente per Team USA. 21:21 Questa volta Hamilton passa al millimetro la guardia, stone azzurra a punto scoperta in casa; ma quando entrano in azione gli skip ci sono due sassi americani in casa nascosti da una guardia che danno particolarmente fastidio. 21:20 Manca di un soffio la spettacolare doppia bocciata Mosaner, end che ora per il quartettono potrebbe complicarsi. 21:19 Quando mancano 8 tiri alla fine dell’end stone azzurra a punto, con guardia laterale e sasso nascosto in ...

Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Cremonese - Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Allo Stadio Giovanni Zini, Cremonese - Fiorentina si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa Italia. La Fiorentina è di scena sul campo della Cremonese in una gara valida come andata della seconda semifinale di Coppa Italia. La diretta testuale di Italia - Usa, partita valevole per la tredicesima sessione del round robin dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel ...

Cremonese-Fiorentina, andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Alle ore 21.00, Italiano e la sua squadra scenderanno in campo allo "Zini" per giocarsi uno degli obiettivi stagionali ...Bellissimo spettacolo di pubblico allo Zini. Finalmente l'attesa è finita: stasera si gioca la semifinale d'andata di Coppa Italia! La Fiorentina è chiamata alla prova Cremonese per regalarsi un sogno ...