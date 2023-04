LIVE Italia-USA 11-4, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: gli azzurri dominano e continuano il cammino verso i play-off! (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:59 Partita mai in discussione, con l’Italia che dopo il primo punto americano alza drasticamente l’asticella e trova otto punti consecutivi, rubando due volte di fila la mano agli avversari segnando nel terzo e quarto end tre punti. Rimarrà la splendida bocciata di Retornaz, un colpo davvero capolavoro che si può dire senza dubbio sia stato il turning point del match dopo un end giocato comunque alla perfezione dal quartetto Italiano. 21:57 Italia b. USA 11-4!! Vittoria netta e mai in discussione per gli azzurri che salgono così a 5 vinte e 3 perse, rimanendo in piena corsa per un posto ai play-off! 21:56 E infatti finisce qui! Gli americani danno la mano agli azzurri che vincono una partita ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:59 Partita mai in discussione, con l’che dopo il primo punto americano alza drasticamente l’asticella e trova otto punti consecutivi, rubando due volte di fila la mano agli avversari segnando nel terzo e quarto end tre punti. Rimarrà la splendida bocciata di Retornaz, un colpo davvero capolavoro che si può dire senza dubbio sia stato il turning point del match dopo un end giocato comunque alla perfezione dal quartettono. 21:57b. USA 11-4!! Vittoria netta e mai in discussione per gliche salgono così a 5 vinte e 3 perse, rimanendo in piena corsa per un posto ai21:56 E infatti finisce qui! Gli americani danno la mano agliche vincono una partita ...

