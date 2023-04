LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard si prende tappa e maglia. Sobrero e Bagioli nella top 10 della generale (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento con OA Sport! Una terza tappa ricca di colpi di scena, animata da tante azioni e tanti scatti, ma dove alla fine a vincere è stato il più atteso, il danese della Jumbo-Visma Jonas Vingegaard, che si è preso la tappa e la maglia nella classifica generale. Bene ancora gli italiani con Sobrero e Bagioli che al momento sono in sesta e ottava posizione in classifica. LA CLASSIFICA generale DOPO LA TERZA tappa DEL Giro DEI ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento con OA Sport! Una terzaricca di colpi di scena, animata da tante azioni e tanti scatti, ma dove alla fine a vincere è stato il più atteso, il daneseJumbo-Visma Jonas, che si è preso lae laclassifica. Bene ancora gli italiani conche al momento sono in sesta e ottava posizione in classifica. LA CLASSIFICADOPO LA TERZADELDEI ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lightwood3013 : Se penso che li in giro c’è qualcuno che ha sentito so it goes live e quel qualcuno non sono io - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 13:04 per la diretta integrale della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi #Itzulia2023 - KrisBigstone : RT @fioriediluvio: Questi sono giochi molto pericolosi @adessoascoltami io non ci voglio pensare a tutte le cose che vorrei sentire live e… - lovinatsu : li stanno tenendo x il live action sulle bratz so true lo giro io apro un gofundme - fioriediluvio : Questi sono giochi molto pericolosi @adessoascoltami io non ci voglio pensare a tutte le cose che vorrei sentire li… -