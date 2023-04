LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sei GPM e un ultimo chilometro incredibile. Aggiornamenti dalle 14.30 (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2023: nuova frazione della corsa a tappe spagnola, da Errenteria a Villabona per un totale di 162,2 km. Il tema rimane sempre lo stesso: strappi e salite. Dopo i primi 55 km si salirà e non poco: alla fine saranno 6 i GPM di giornata. Nell’ordine: per prime Meagas (2,9 km al 4,1%) e Andazarrate (5,8 km al 3,8%), poi l’Alkiza (3,2 km al 6,5%,), l’Altzo (1,8 km all’8,7%), l’Orendain (2,8 km al 7,3%) e, da un versante diverso, ancora Altzo (1,7 km al 7%). Inoltre il terribile ultimo chilometro: 1000 metri con una una pendenza media dell’11,7% e addirittura ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella terzadeldei: nuova frazione della corsa a tappe spagnola, da Errenteria a Villabona per un totale di 162,2 km. Il tema rimane sempre lo stesso: strappi e salite. Dopo i primi 55 km si salirà e non poco: alla fine saranno 6 i GPM di giornata. Nell’ordine: per prime Meagas (2,9 km al 4,1%) e Andazarrate (5,8 km al 3,8%), poi l’Alkiza (3,2 km al 6,5%,), l’Altzo (1,8 km all’8,7%), l’Orendain (2,8 km al 7,3%) e, da un versante diverso, ancora Altzo (1,7 km al 7%). Inoltre il terribile: 1000 metri con una una pendenza media dell’11,7% e addirittura ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KrisBigstone : RT @fioriediluvio: Questi sono giochi molto pericolosi @adessoascoltami io non ci voglio pensare a tutte le cose che vorrei sentire live e… - lovinatsu : li stanno tenendo x il live action sulle bratz so true lo giro io apro un gofundme - fioriediluvio : Questi sono giochi molto pericolosi @adessoascoltami io non ci voglio pensare a tutte le cose che vorrei sentire li… - garbellini_lisa : @IannielloBruno Buona serata carissimo. Io sto guardando il live sulla BBC .Non essere masochista! Guardare Damilan… - mixhela7 : @agustdmnlights ti giuro, beccavo le sue live su tiktok ogni tanto mi faceva PISCIARE ahahahah poi totalmente adott… -