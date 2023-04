LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Jonas Vingegaard stacca tutti sul muro finale vincendo in solitaria! (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A breve saremo in grado di fornirvi la classifica di tappa e quella – nuova – generale del Giro dei Paesi Baschi 2023. Al secondo posto Landa, al terzo Enric Mas. JONAAAAAAAAAAAAAAS VINGEGAAAAARD! Vince lui sul traguardo di Villabona. Se ne va Vingegaard I corridori fanno fatica a stare sulla bici: Higuita provoca un rallentamento. Juan Pedro Lopez davanti a tutti…poi il gruppo coi favoriti. ULTIMO CHILOMETRO! 17.17 Knox, in corrispondenza dell’ultimo chilometro, prova l’azione in solitaria! 17.15 Il gruppo recupera: 2,5 km e solo 13? di ritardo. 17.13 I tre attaccanti hanno un po’ meno di 20? di vantaggio. 17.11 In discesa, due corridori sono fuoriusciti dal gruppo e hanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA breve saremo in grado di fornirvi la classifica die quella – nuova – generale deldei. Al secondo posto Landa, al terzo Enric Mas. JONAAAAAAAAAAAAAAS VINGEGAAAAARD! Vince lui sul traguardo di Villabona. Se ne vaI corridori fanno fatica a stare sulla bici: Higuita provoca un rallentamento. Juan Pedro Lopez davanti a…poi il gruppo coi favoriti. ULTIMO CHILOMETRO! 17.17 Knox, in corrispondenza dell’ultimo chilometro, prova l’azione in17.15 Il gruppo recupera: 2,5 km e solo 13? di ritardo. 17.13 I tre attaccanti hanno un po’ meno di 20? di vantaggio. 17.11 In discesa, due corridori sono fuoriusciti dal gruppo e hanno ...

