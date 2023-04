LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 25 km al traguardo! Fuggitivi ripresi, gruppo compatto (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 Se ne vanno in tre: Esteban Chaves, Bauke Mollema e Laurens Huys. E ora discesa per i tre! 16.41 Possibile fase di scatti o controscatti. Scollinato per la seconda volta l’Altzo. 16.38 Sono 25 i km al traguardo! gruppo compatto: Fuggitivi ripresi. 16.33 Ora è l’EF Education-EasyPost a tirare il gruppo. 16.30 Zimmermann e Cavagna scollinano: ora affronteranno la discesa. 16.25 Il gruppo insegue a meno di un minuto i due Fuggitivi. 16.20 Due chilometri allo scollinamento dell’Orendain. 16.15 Sono 40 i km all’arrivo! 16.11 Rimangono in due davanti: Zimmermann e Cavagna. Latour cede. 16.07 Momento di stallo della corsa. 16.03 Mancano 50 km al traguardo! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.44 Se ne vanno in tre: Esteban Chaves, Bauke Mollema e Laurens Huys. E ora discesa per i tre! 16.41 Possibile fase di scatti o controscatti. Scollinato per la seconda volta l’Altzo. 16.38 Sono 25 i km al. 16.33 Ora è l’EF Education-EasyPost a tirare il. 16.30 Zimmermann e Cavagna scollinano: ora affronteranno la discesa. 16.25 Ilinsegue a meno di un minuto i due. 16.20 Due chilometri allo scollinamento dell’Orendain. 16.15 Sono 40 i km all’arrivo! 16.11 Rimangono in due davanti: Zimmermann e Cavagna. Latour cede. 16.07 Momento di stallo della corsa. 16.03 Mancano 50 km al...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lightwood3013 : Se penso che li in giro c’è qualcuno che ha sentito so it goes live e quel qualcuno non sono io - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 13:04 per la diretta integrale della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi #Itzulia2023 - KrisBigstone : RT @fioriediluvio: Questi sono giochi molto pericolosi @adessoascoltami io non ci voglio pensare a tutte le cose che vorrei sentire live e… - lovinatsu : li stanno tenendo x il live action sulle bratz so true lo giro io apro un gofundme - fioriediluvio : Questi sono giochi molto pericolosi @adessoascoltami io non ci voglio pensare a tutte le cose che vorrei sentire li… -