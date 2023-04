LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 15 km all’arrivo! Chaves ci prova, ma il gruppo lo incalza (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Strappi e discese si alternano sul percorso, Chaves è ancora in testa, da solo. Ha 22? di vantaggio. Carapaz in testa al gruppo a spezzare i cambi per il suo compagno di squadra. 16.56 Estaban Chaves se ne va da solo, ma il gruppo è pronto a ripiombare su di lui. 16.55 Sono 15 i km al traguardo! Inizia la serie di strappetti finali, che culminerà poi nell’ultimo chilometro con una pendenza, ricordiamolo, al 26%. 16.53 Media di corsa attuale a 42,6 km/h. 16.49 I tre fuggitivi hanno adesso 18? di vantaggio. 16.47 Mancano 20 km al traguardo! 16.44 Se ne vanno in tre: Esteban Chaves, Bauke Mollema e Laurens Huys. E ora discesa per i tre! 16.41 Possibile fase di scatti o controscatti. Scollinato per la seconda volta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 Strappi e discese si alternano sul percorso,è ancora in testa, da solo. Ha 22? di vantaggio. Carapaz in testa ala spezzare i cambi per il suo compagno di squadra. 16.56 Estabanse ne va da solo, ma ilè pronto a ripiombare su di lui. 16.55 Sono 15 i km al traguardo! Inizia la serie di strappetti finali, che culminerà poi nell’ultimo chilometro con una pendenza, ricordiamolo, al 26%. 16.53 Media di corsa attuale a 42,6 km/h. 16.49 I tre fuggitivi hanno adesso 18? di vantaggio. 16.47 Mancano 20 km al traguardo! 16.44 Se ne vanno in tre: Esteban, Bauke Mollema e Laurens Huys. E ora discesa per i tre! 16.41 Possibile fase di scatti o controscatti. Scollinato per la seconda volta ...

