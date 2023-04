LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 100 km al traguardo! In sei in fuga | fra cui Remi Cavagna

(Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53 Meno di 100 km al14.50 Media di gara fino a questo momento 46,1 km/h. 14.45 Il gruppo per il momento lascia fare sistemandosi a più di due minuti. 14.40 Inci sono: Simon Geschke (Cofidis), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty),(Soudal Quick-Step), Pierre Latour (TotalEnergies), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team) e Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic). 14.35 Superata la prima ora di gara. 14.30 Eccoci neldella terzadeldei. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella terzadel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lightwood3013 : Se penso che li in giro c’è qualcuno che ha sentito so it goes live e quel qualcuno non sono io - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 13:04 per la diretta integrale della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi #Itzulia2023 - KrisBigstone : RT @fioriediluvio: Questi sono giochi molto pericolosi @adessoascoltami io non ci voglio pensare a tutte le cose che vorrei sentire live e… - lovinatsu : li stanno tenendo x il live action sulle bratz so true lo giro io apro un gofundme - fioriediluvio : Questi sono giochi molto pericolosi @adessoascoltami io non ci voglio pensare a tutte le cose che vorrei sentire li… -

Il primo paziente è arrivato al nuovo Pronto Soccorso qualche minuto dopo le otto del mattino: un caso per fortuna non grave che si risolverà neldi poche ore, ma che ha dato il via al nuovo ...I Maximals si preparano a fare il loro debutto inaction in Transformers: Il Risveglio , nuovo capitolo della saga incentrata sui celebri ... in un epica avventura inper il mondo. Nell'eterna ...La Sirenetta - remake inaction targato Rob Marshall, atteso al cinema per il 24 maggio 2023 - continua a far parlare di ...che fanno da sottofondo a due momenti cruciali della narrazione - il...

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sei in fuga a 110 km dal traguardo OA Sport

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Sono state ufficializzate le date in cui si svolgerà la 34/a edizione del Giro d'Italia donne. La 'corsa rosa' delle ragazze, tornata l'anno scorso a far parte del World Tour, ...Poker Live 5 aprile 2023. Vediamo gli ultimi aggiornamenti in giro per il mondo, sui principali tornei di poker live. Alessio Isaia (foto TK Poker, St. Maarten Poker) chiude 4° al WSOPC di St.Marteen, ...