LIVE – Fognini-Cecchinato 5-4, ottavi di finale Atp Estoril 2023: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Fognini-Cecchinato, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Estoril 2023 (terra battuta). Entrambi arrivano a questo derby con il carico di fiducia. Il ligure ha lasciato appena tre giochi all’altro connazionale Alessandro Giannessi. Il siciliano, invece, ha portato a casa una grande partita contro l’ex top ten argentino Diego Schwartzman. A partire con i favori del pronostico sarà Fognini, che si trova in vantaggio per 3-1 negli scontri diretti. Tutti e quattro sono andati in scena sul rosso e ben tre di questi si sono risolti al terzo e decisivo set, a testimonianza del fatto che sarà una partita all’insegna della lotta. Entrambi vogliono agguantare un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel torneo ATP 250 di(terra battuta). Entrambi arrivano a questo derby con il carico di fiducia. Il ligure ha lasciato appena tre giochi all’altro connazionale Alessandro Giannessi. Il siciliano, invece, ha portato a casa una grande partita contro l’ex top ten argentino Diego Schwartzman. A partire con i favori del pronostico sarà, che si trova in vantaggio per 3-1 negli scontri diretti. Tutti e quattro sono andati in scena sul rosso e ben tre di questi si sono risolti al terzo e decisivo set, a testimonianza del fatto che sarà una partita all’insegna della lotta. Entrambi vogliono agguantare un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... perrycharlos : Marco Cecchinato vs Fabio Fognini Live Telecast | Estoril Open | Tennis [Watch Now] ?????? - - yadrianstantle : Marco Cecchinato vs Fabio Fognini Prediction & Live Scores | Estoril Open | Tennis [Video]?????? -… - perrycharlos : Marco Cecchinato vs Fabio Fognini Prediction & Live Scores | Estoril Open | Tennis [Watch Now] ?????? -… - yadrianstantle : Marco Cecchinato vs Fabio Fognini Live Stream | Estoril Open | Tennis [Video]?????? - - perrycharlos : Marco Cecchinato vs Fabio Fognini Live Stream | Estoril Open | Tennis [Watch Now] ?????? - -