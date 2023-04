LIVE Cremonese-Fiorentina 0-2 | Nico Gonzalez chiude partita e qualificazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : #CremoneseFiorentina 0?- 2?? ??82' Esce Cabral ed entra Jovic Segui la nostra diretta testuale ?? - FiorentinaUno : #CremoneseFiorentina 0?- 2?? ??74' GOL FIORENTINA, DAL DISCHETTO RADDOPPIA #NICOGONZALEZ Segui la nostra diretta… - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: ?? Cabral anticipa tutti di testa e infila Sarr ?? Telecronaca di @RickyTrevisani ?? Live su Canale 5 Cremonese-Fiorentina… - FiorentinaUno : #CremoneseFiorentina 0?- 1?? ??70' Esce #Barak entra #Bonaventura Segui la nostra diretta testuale ?? - thasmin92 : #CoppaItalia Semifinal Inter vs Juventus Fiorentina vs Cremonese # Live : -

CREMONA - Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona va in scena- Fiorentina , gara d'andata della semifinale di Coppa Italia . Sfida inedita nella competizione tra le due squadre. Latorna a giocare una semifinale di Coppa Italia dopo 36 anni dall'ultima volta; la Fiorentina vuole superare il turno per raggiungere la finale che manca dal 2014, quando perse all'Olimpico ...Biraghi e Valeri inFiorentina di campionato - Calciomercato.itDa un lato i viola di Vincenzo Italiano, reduci dalla vittoria in trasferta contro l'Inter che ha portato a cinque le vittorie ...Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra- Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Giovanni Zini,- Fiorentina si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa Italia ...

LIVE Cremonese-Fiorentina 0-1: all’intervallo decide Cabral Viola News

46' - La Cremonese ha tolto Castagnetti e Tsajout e ha inserito Buonaiuto e Dessers. 44' - Dodo colpisce male un cross in area e il pallone termina tra le braccia di Sarr. 40' - La Fiorentina chiede ...36' - Fase di stanca della partita con la Fiorentina che adesso gestisce il ritmo e lo rallenta un secondo. Cremonese fin qui poca roba, speriamo continui così. 33' - Ikoné stoppa male un pallone non ...