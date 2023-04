LIVE Cremonese-Fiorentina 0-2 | Coppa Italia calcio 2023 in DIRETTA | Cabral e Gonzalez firmano le reti della vittoria

(Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Partita completamente dominata dallache trova il vantaggio nel primo tempo ma poi mette una seria ipoteca alla finale raddoppiando su rigore. Ritorno in casaviola, dove ladovrà tentare un vero miracolo per vincere con tre gol di scarto. 94? Finisce la partita,0-2. 92? Ultimo giro d’orologio. 90? Ci saranno quattro minuti di recupero. 88?che prova gli ultimi disperati tentativi. 86? Partita in totale controllo. 84? Fuori Ikoné e Mandragola, dentro nellaCastrovilli e Brekalo. 82? Fuori, dentro Jovic nella. 80? ...

CREMONA - Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona va in scena- Fiorentina , gara d'andata della semifinale di Coppa Italia . Sfida inedita nella competizione tra le due squadre. Latorna a giocare una semifinale di Coppa Italia dopo 36 anni dall'ultima volta; la Fiorentina vuole superare il turno per raggiungere la finale che manca dal 2014, quando perse all'Olimpico ...Biraghi e Valeri inFiorentina di campionato - Calciomercato.itDa un lato i viola di Vincenzo Italiano, reduci dalla vittoria in trasferta contro l'Inter che ha portato a cinque le vittorie ...Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra- Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Giovanni Zini,- Fiorentina si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa Italia ...

LIVE Cremonese-Fiorentina 0-1: all’intervallo decide Cabral Viola News

Cremonese-Fiorentina semifinale di Coppa Italia Allo stadio Zini i grigiorossi affrontano i viola con Carnesecchi fra i pali; in difesa Aiwu, Bianchetti e Vasquez; a centrocampo Sernicola, Benassi, ...Cremonese e Fiorentina si affrontano nell’altro match valido per le semifinali di Coppa Italia. Gli aggiornamenti LIVE sulla gara. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Martinez Quarta, Igor, ...