LIVE Cremonese-Fiorentina 0-1, Coppa Italia calcio 2023 in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? finisce il primo tempo, Cremonese-Fiorentina 0-1. 47? Martinez Quarta dalla distanza spaventa Sarr. 45? Ci saranno tre minuti di recupero. 43? Cross di Dodo dalla destra, blocca tutto il portiere della Cremonese. 41? Cremonese che non riesce a costruire dal basso. 39? Per l’arbitro si può continuare. 37? La Fiorentina chiede un calcio di rigore, VAR in corso. 35? Cremonese che prova ad alzare il baricentro. 33? Ancora Ikoné se ne va in dribbling, ma non trova compagni in area di rigore. 31? Biraghi spara alto da buona posizione. 29? Possesso palla continuo della Fiorentina. 27? Sarr salva su Nico Gonzalez con i piedi! 25? Errore di Biraghi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48?iltempo,0-1. 47? Martinez Quarta dalla distanza spaventa Sarr. 45? Ci saranno tre minuti di recupero. 43? Cross di Dodo dalla destra, blocca tutto il portiere della. 41?che non riesce a costruire dal basso. 39? Per l’arbitro si può continuare. 37? Lachiede undi rigore, VAR in corso. 35?che prova ad alzare il baricentro. 33? Ancora Ikoné se ne va in dribbling, ma non trova compagni in area di rigore. 31? Biraghi spara alto da buona posizione. 29? Possesso palla continuo della. 27? Sarr salva su Nico Gonzalez con i piedi! 25? Errore di Biraghi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : #CremoneseFiorentina 0?- 1?? ??48' Termina il primo tempo allo Zini, viola in vantaggio grazie alla rete di #Cabral… - sportmediaset : ?? Cabral anticipa tutti di testa e infila Sarr ?? Telecronaca di @RickyTrevisani ?? Live su Canale 5 Cremonese-Fioren… - FiorentinaUno : #CremoneseFiorentina 0?- 1?? ??38' Ammonizione per Martinez Quarta Segui la nostra diretta testuale ?? - FiorentinaUno : #CremoneseFiorentina 0?- 1?? ??28' -Errore di #Meitè in ripartenza, #Ikonè recupera palla al limite dell'area di ri… -

DIRETTA Coppa Italia, Cremonese - Fiorentina 0 - 1: La sblocca Cabral LIVE Biraghi e Valeri in Cremonese Fiorentina di campionato - Calciomercato.itDa un lato i viola di Vincenzo Italiano, reduci dalla vittoria in trasferta contro l'Inter che ha portato a cinque le vittorie ... Diretta Cremonese - Fiorentina 0 - 1: viola in vantaggio con Cabral CREMONA - Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona va in scena Cremonese - Fiorentina , gara d'andata della semifinale di Coppa Italia . Sfida inedita nella competizione tra le due squadre. La Cremonese torna a giocare una semifinale di Coppa Italia dopo 36 anni dall'ultima volta; la Fiorentina vuole superare il turno per raggiungere la finale che manca dal 2014, quando perse all'Olimpico ... LIVE Cremonese - Fiorentina 0 - 0: inizia la partita Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Cremonese - Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Giovanni Zini, Cremonese - Fiorentina si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa Italia ... Biraghi e Valeri inFiorentina di campionato - Calciomercato.itDa un lato i viola di Vincenzo Italiano, reduci dalla vittoria in trasferta contro l'Inter che ha portato a cinque le vittorie ...CREMONA - Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona va in scena- Fiorentina , gara d'andata della semifinale di Coppa Italia . Sfida inedita nella competizione tra le due squadre. Latorna a giocare una semifinale di Coppa Italia dopo 36 anni dall'ultima volta; la Fiorentina vuole superare il turno per raggiungere la finale che manca dal 2014, quando perse all'Olimpico ...Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra- Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Giovanni Zini,- Fiorentina si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa Italia ... LIVE Cremonese-Fiorentina: gioca Barak, in panchina Carnesecchi Viola News LIVE CREMONESE-FIORENTINA Cremonese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: sorpresa Barak, due nove di peso per Ballardini Alle 21 inizia la seconda semifinale di Coppa Italia, dopo il Derby d'Italia di ieri allo Zini scendono ... LIVE FV, CREMONESE-FIORENTINA 0-1: LA SBLOCCA CABRAL! 6' - Gol incredibile mangiato dalla Fiorentina! Barak e Ikoné passeggiano in area con la difesa della Cremonese addormentata, alla fine calcia il francese ma Sarr para e sulla respinta ci riprova ... Cremonese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: sorpresa Barak, due nove di peso per Ballardini Alle 21 inizia la seconda semifinale di Coppa Italia, dopo il Derby d'Italia di ieri allo Zini scendono ...6' - Gol incredibile mangiato dalla Fiorentina! Barak e Ikoné passeggiano in area con la difesa della Cremonese addormentata, alla fine calcia il francese ma Sarr para e sulla respinta ci riprova ...