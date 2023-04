LIVE Cremonese-Fiorentina 0-0 | prima occasione per Cabral

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Giovanni Zini,si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa Italia 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : #CremoneseFiorentina 0?- 0? ??9' Occasione #Cremonese: #Tsadjout si libera sulla fascia destra del campo e dal limi… - FiorentinaUno : #CremoneseFiorentina 0?- 0? ??5' Grande occasione per la #Fiorentina. Uno due al limite dell'area tra #Barak #Ikonè… - TuktukiY : Cremonese vs Fiorentina live - FiorentinaUno : #CremoneseFiorentina 0?- 0? ??1’ Inizia il match allo Zini, il calcio d'inizio della #Cremonese, Segui la nostra di… - SiccardiCarlo : RT @tvdellosport: ??LIVE - CREMONESE vs FIORENTINA?? QUI: -

Biraghi e Valeri inFiorentina di campionato - Calciomercato.itDa un lato i viola di Vincenzo Italiano, reduci dalla vittoria in trasferta contro l'Inter che ha portato a cinque le vittorie ...Si tratta della seconda semifinale di Coppa Italia nella storia della. I grigiorossi l'hanno già raggiunta nel 1986/87. In quell'occasione furono eliminati dall'Atalanta. La Fiorentina ...Il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra- Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Giovanni Zini,- Fiorentina si affrontano nel match valido per semifinale di andata della Coppa Italia ...

LIVE Cremonese-Fiorentina 0-0: occasione viola, poi Tsadjout a un passo dal gol Viola News

Qualche istante per permettere agli addetti di liberare il campo. 0' - VIA! SI PARTE ALLO ZINI! Primo pallone giocato dalla Cremonese. 20.56 - Le due squadre entrano in campo e si dispongono nel ...Anche Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, si esprime a Mediaset prima dell'inizio della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Ci crediamo, il nostro è stato un percorso ...