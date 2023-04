LIVE – Barcellona-Real Madrid 0-3, semifinale ritorno Copa del Rey 2022/2023 (DIRETTA) (Di mercoledì 5 aprile 2023) La DIRETTA LIVE di Barcellona-Real Madrid, semifinale di ritorno della Copa del Rey 2022/2023. E’ la partita in Spagna, e questa specifica decidere chi andrà in semifinale di Coppa contro la vincente di Athletic Bilbao-Osasuna. Al Camp Nou ci si aspettano emozioni fortissime, chi vincerà? Lo scopriremo dalle ore 21:00 di mercoledì 5 aprile. Si parte dalla vittoria blaugrana dell’andata, che al Santiago Bernabeu si era imposto per 0-1 con l’autorete di Militao. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo Reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Barcellona-Real ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ladididelladel Rey. E’ la partita in Spagna, e questa specifica decidere chi andrà indi Coppa contro la vincente di Athletic Bilbao-Osasuna. Al Camp Nou ci si aspettano emozioni fortissime, chi vincerà? Lo scopriremo dalle ore 21:00 di mercoledì 5 aprile. Si parte dalla vittoria blaugrana dell’andata, che al Santiago Bernabeu si era imposto per 0-1 con l’autorete di Militao. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempoe. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH...

