LIVE Alba Blaj-Scandicci, Finale Cev Cup volley 2023 in DIRETTA: andata in tempo reale (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Alba Blaj-Scandicci, match valido per la Finale do andata della CEV Cup femminile 2022-2023. In Romania la Savino del Bene cerca una vittoria nel primo atto del doppio confronto conclusivo della seconda competizione europea per club per importanza. Storico appuntamento per Scandicci che alla Sala Sporturilor di Tirgu Mures scenderà in campo per la seconda Finale europea della propria storia dopo quella di Challenge Cup conquistata la scorsa stagione superando le spagnole dell’Haris. E’ stato un percorso praticamente netto quello della squadra di Massimo Barbolini, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, match valido per ladodella CEV Cup femminile 2022-. In Romania la Savino del Bene cerca una vittoria nel primo atto del doppio confronto conclusivo della seconda competizione europea per club per importanza. Storico appuntamento perche alla Sala Sporturilor di Tirgu Mures scenderà in campo per la secondaeuropea della propria storia dopo quella di Challenge Cup conquistata la scorsa stagione superando le spagnole dell’Haris. E’ stato un percorso praticamente netto quello della squadra di Massimo Barbolini, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheSlim84 : La stream è LIVE! -8 all’alba, Diamante nel mirino! - redastras : E PER PIACEREEEE lui il giorno della festa del papà fa il video alla pargoletta che recita la poesia e lo pubbl…… - live_palermo : Lorenzo Domenico Asta aveva solo 34 anni: si è spento stamani, poco prima dell'alba, sulla SS 113, vittima del terr… - Johnny__Lovexx : @Nubeinterstella Quando vuoi te la sono live e poi vino e poi si tuitta fino all alba - FGaruccio : Jannacci - Sei minuti all'alba - LIVE da 'THE BEST' DVD -