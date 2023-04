LIVE Alba Blaj-Scandicci 1-2, Finale Cev Cup volley 2023 in DIRETTA: le romene conquistano il terzo set e allungano il match (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19 L’Alba Blaj conquista dunque il terzo parziale e allunga la Finale di andata di Coppa Cev. 25-21 Russu mette giù l’ultimo pallone del terzo set. 24-21 Zhu chiude a rete sulla slash di Belien. 24-20 Primo tempo di Belien. 24-19 Dimitrova consegna 5 set-point all’Alba Blaj. 23-19 Muro Alba su Antropova. 22-19 Russu continua a martellare. 21-19 Errore al servizio Alba Blaj. 21-18 Attacco di Russu. 20-18 Errore di Russu, Scandicci torna a contatto. 20-17 ACE DI ANTROPOVA! 20-16 Pallonetto di Pietrini. 20-15 Errore al servizio Scandicci. 19-15 Pietrini a tutto braccio. 19-14 Diagonale di Russu. Confermata la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.19 L’conquista dunque ilparziale e allunga ladi andata di Coppa Cev. 25-21 Russu mette giù l’ultimo pallone delset. 24-21 Zhu chiude a rete sulla slash di Belien. 24-20 Primo tempo di Belien. 24-19 Dimitrova consegna 5 set-point all’. 23-19 Murosu Antropova. 22-19 Russu continua a martellare. 21-19 Errore al servizio. 21-18 Attacco di Russu. 20-18 Errore di Russu,torna a contatto. 20-17 ACE DI ANTROPOVA! 20-16 Pallonetto di Pietrini. 20-15 Errore al servizio. 19-15 Pietrini a tutto braccio. 19-14 Diagonale di Russu. Confermata la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gyeoulparkk : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE Finale Andata CEV Cup ?? Ora in campo Alba Blaj e Savino del Bene Scandicci: segui la partita in diretta su @disco… - SWEET_byunB : RT @seanfedorov_: CEV CUP Finals???? 12:00 AM (PH Time) Alba Blaj vs. Scandicci - VolleyDeity : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE Finale Andata CEV Cup ?? Ora in campo Alba Blaj e Savino del Bene Scandicci: segui la partita in diretta su @disco… - SDBVolley : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE Finale Andata CEV Cup ?? Ora in campo Alba Blaj e Savino del Bene Scandicci: segui la partita in diretta su @disco… - Eurosport_IT : ?? LIVE Finale Andata CEV Cup ?? Ora in campo Alba Blaj e Savino del Bene Scandicci: segui la partita in diretta su… -