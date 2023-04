LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-1, Finale Cev Cup volley 2023 in DIRETTA: primo set dominato dalle toscane! (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23 Inizia il secondo set. 18.20 primo set dominato fin dalle prime battute dalla Savino del Bene Scandicci che si porta sull’1-0 in questa Finale di andata della Cev Cup 2022-2023. 12-25 MURO BELIEN! Scandicci CONQUISTA IL primo SET! 12-24 Errore al servizio Alba, ci sono 12 set-point per Scandicci. 12-23 Muro Alba Blaj su Antropova. 11-23 La fast di Washington, Savino del Bene vicina alla conquista del primo set. 11-22 Errore al servizio Scandicci. 10-22 Zhu sta facendo quello che vuole fino a qui. 10-21 Errore al servizio Scandicci. 9-21 A segno Zhu. 9-20 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.23 Inizia il secondo set. 18.20setfinprime battute dalla Savino del Beneche si porta sull’1-0 in questadi andata della Cev Cup 2022-. 12-25 MURO BELIEN!CONQUISTA ILSET! 12-24 Errore al servizio, ci sono 12 set-point per. 12-23 Murosu Antropova. 11-23 La fast di Washington, Savino del Bene vicina alla conquista delset. 11-22 Errore al servizio. 10-22 Zhu sta facendo quello che vuole fino a qui. 10-21 Errore al servizio. 9-21 A segno Zhu. 9-20 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SWEET_byunB : RT @seanfedorov_: CEV CUP Finals???? 12:00 AM (PH Time) Alba Blaj vs. Scandicci - VolleyDeity : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE Finale Andata CEV Cup ?? Ora in campo Alba Blaj e Savino del Bene Scandicci: segui la partita in diretta su @disco… - SDBVolley : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE Finale Andata CEV Cup ?? Ora in campo Alba Blaj e Savino del Bene Scandicci: segui la partita in diretta su @disco… - Eurosport_IT : ?? LIVE Finale Andata CEV Cup ?? Ora in campo Alba Blaj e Savino del Bene Scandicci: segui la partita in diretta su… - OA_Sport : LIVE Alba Blaj-Scandicci, Finale Cev Cup volley 2023 in DIRETTA: andata in tempo reale - -