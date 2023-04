LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-0, Finale Cev Cup volley 2023 in DIRETTA: inizia la finale di andata! (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Russu da posto 4. 2-5 Attacco vincente di Zhu, break Scandicci, +3. 2-4 ANTROPOVAAAAA ACEEEEEEEE!! 2-3 Errore al servizio Alba. 2-2 A segno Russu, parità. 1-2 L’Alba Blaj trova il primo punto della sua partita. 0-2 ZHUUUUUUUUU MUROOOOOOOOOOOOOOO!! 0-1 Antropova mette giù il primo pallone della finale. SI PARTE! 17,58 Sestetti, Alba Blaj: Kocic, Dimitrova, Mirkovic, Russu, Milenkovic, Hord; Scandicci: Zhu, Antropova, Belien, Washington, Yao, Pietrini. 17.55 Presentazione delle squadre in corso, cinque minuti al via della finale di andata. 17.50 Qualche immagine dai social della Savino del Bene ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 Russu da posto 4. 2-5 Attacco vincente di Zhu, break, +3. 2-4 ANTROPOVAAAAA ACEEEEEEEE!! 2-3 Errore al servizio. 2-2 A segno Russu, parità. 1-2 L’trova il primo punto della sua partita. 0-2 ZHUUUUUUUUU MUROOOOOOOOOOOOOOO!! 0-1 Antropova mette giù il primo pallone della. SI PARTE! 17,58 Sestetti,: Kocic, Dimitrova, Mirkovic, Russu, Milenkovic, Hord;: Zhu, Antropova, Belien, Washington, Yao, Pietrini. 17.55 Presentazione delle squadre in corso, cinque minuti al via delladi andata. 17.50 Qualche immagine dai social della Savino del Bene ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SWEET_byunB : RT @seanfedorov_: CEV CUP Finals???? 12:00 AM (PH Time) Alba Blaj vs. Scandicci - VolleyDeity : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE Finale Andata CEV Cup ?? Ora in campo Alba Blaj e Savino del Bene Scandicci: segui la partita in diretta su @disco… - SDBVolley : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE Finale Andata CEV Cup ?? Ora in campo Alba Blaj e Savino del Bene Scandicci: segui la partita in diretta su @disco… - Eurosport_IT : ?? LIVE Finale Andata CEV Cup ?? Ora in campo Alba Blaj e Savino del Bene Scandicci: segui la partita in diretta su… - OA_Sport : LIVE Alba Blaj-Scandicci, Finale Cev Cup volley 2023 in DIRETTA: andata in tempo reale - -