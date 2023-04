Lite Maldini-Spalletti | ecco cosa avrebbe detto il dirigente rossonero

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NunquamDeorsum : RT @filoni_diletta: #Galli: 'Lite #Maldini-Spalletti? Ho rivisto il Paolo calciatore, il capitano che di istinto si muove per la squadra e… - CorSport : ?? #Spalletti e #Maldini Ricostruita la lite Ecco cosa si sono detti #NapoliMilan #Napoli #ACMilan #SerieA… - salvione : Spalletti e Maldini, ricostruita la lite: ecco cosa si sono detti esattamente - sportli26181512 : #Spalletti e #Maldini, ricostruita la lite: ecco cosa si sono detti esattamente: Le telecamere di Dazn sono riuscit… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Napoli, Guidolin: “Spalletti? Sapevo sarebbe diventato tecnico. Lite con Maldini…” -

Lanegli spogliatoi tra Spalletti e, con Leao nel mezzo, ha fatto discutere tanto nel post partita di Napoli - Milan . Le telecamere di Dazn sono riuscite a ricostruire cosa si sono detti ...and Spalletti having words just before the second halfpic.twitter.com/BLjV6odbXj - SempreMilan (@SempreMilanCom) April 2, 2023 Estratto da fanpage.it (…)spalletti leao 'Non ci si sbatte così, non ci si ...In attesa degli due scontri di Champions League (il 12 aprile a Milano e il 18 a Napoli) si discute ancora dellatra Luciano Spalletti, allenatore azzurro e Paolo, direttore dell'area ...

Lite Maldini-Spalletti in due atti: prima l'arbitro, poi Leao - Sportmediaset Sport Mediaset

La Gazzetta dello Sport ritorna a parlare della lite tra Paolo Maldini e Luciano Spalletti avvenuta nel corso di Napoli-Milan. A distanza di tre giorni dalla lite tra il dirigente del Milan Paolo ...La lite negli spogliatoi tra Spalletti e Maldini, con Leao nel mezzo, ha fatto discutere tanto nel post partita di Napoli-Milan. Le telecamere di Dazn sono riuscite a ricostruire cosa si sono detti ...