L’Istituto Comprensivo di Telese Terme nominato “Scuola di Pace” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 6 minutiL’Istituto Comprensivo di Telese Terme è stato nominato “Scuola di Pace del III Millennio” con un “Patto di Pace” siglato dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Rosa Pellegrino e il Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato del III Millennio. La Scuola, aderendo alla storica mobilitazione dedicata ai percorsi della memoria storica dei 100 anni di guerre promossa dalla citata ODV, ha organizzato mercoledi 5 Aprile, alla vigilia delle festività pasquali, la Marcia per la Pace per accogliere l’arrivo della “Fiaccola della Pace” portata dalla Presidente del Movimento per la Pace Agnese Ginocchio e consegnata a sua volta alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 6 minutidiè statodidel III Millennio” con un “Patto di” siglato dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Rosa Pellegrino e il Movimento Internazionale per lae la Salvaguardia del Creato del III Millennio. La, aderendo alla storica mobilitazione dedicata ai percorsi della memoria storica dei 100 anni di guerre promossa dalla citata ODV, ha organizzato mercoledi 5 Aprile, alla vigilia delle festività pasquali, la Marcia per laper accogliere l’arrivo della “Fiaccola della” portata dalla Presidente del Movimento per laAgnese Ginocchio e consegnata a sua volta alla ...

