L’Isola dei Famosi sceglie ancora Alvin come inviato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Alvin (foto US Mediaset) “Avevate dubbi? Stessa storia, stesso posto, stessa Isola”. Mediaset ufficializza così, via social, la scelta di Alvin nuovamente inviato delL’Isola dei Famosi, che torna su Canale 5 con Ilary Blasi da lunedì 17 aprile. Per il conduttore radiofonico sarà la quinta partecipazione in veste di inviato in Honduras del reality – dove ha debuttato nel 2015 nella prima Isola targata Mediaset – la seconda consecutiva con la Blasi alla conduzione. AVEVATE DUBBI?! ?? Stessa storia, stesso posto, stessa #Isola… e ovviamente il nostro @bravoAlvin ? pic.twitter.com/aIC0DkS0BC — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 5, 2023 Un annuncio che non sorprende e, diciamolo, nemmeno entusiasma. Sarebbe ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 5 aprile 2023)(foto US Mediaset) “Avevate dubbi? Stessa storia, stesso posto, stessa Isola”. Mediaset ufficializza così, via social, la scelta dinuovamentedeldei, che torna su Canale 5 con Ilary Blasi da lunedì 17 aprile. Per il conduttore radiofonico sarà la quinta partecipazione in veste diin Honduras del reality – dove ha debuttato nel 2015 nella prima Isola targata Mediaset – la seconda consecutiva con la Blasi alla conduzione. AVEVATE DUBBI?! ?? Stessa storia, stesso posto, stessa #Isola… e ovviamente il nostro @bravo? pic.twitter.com/aIC0DkS0BC —dei(@IsolaDei) April 5, 2023 Un annuncio che non sorprende e, diciamolo, nemmeno entusiasma. Sarebbe ...

